NikeCourt Slam Dri-FIT ADV 扬尼克·辛纳同款男子速干翻领T恤搭载导湿速干技术，堪称烈日炎炎、热浪滚滚时的理想之选。专为我们的精英网球运动员打造，轻盈四向弹性面料，助你在排行榜上不断攀升。配色 368 及 389 为网球运动员扬尼克·辛纳 (Jannik Sinner) 同款。

显示颜色： 高射炮橄榄绿/高射炮橄榄绿/白色

款式： IB1021-368