NikeCourt
Slam Dri-FIT ADV 扬尼克·辛纳同款男子速干翻领T恤
10% 折让
NikeCourt Slam Dri-FIT ADV 扬尼克·辛纳同款男子速干翻领T恤搭载导湿速干技术，堪称烈日炎炎、热浪滚滚时的理想之选。专为我们的精英网球运动员打造，轻盈四向弹性面料，助你在排行榜上不断攀升。配色 368 及 389 为网球运动员扬尼克·辛纳 (Jannik Sinner) 同款。
- 显示颜色： 高射炮橄榄绿/高射炮橄榄绿/白色
- 款式： IB1021-368
NikeCourt
10% 折让
NikeCourt Slam Dri-FIT ADV 扬尼克·辛纳同款男子速干翻领T恤搭载导湿速干技术，堪称烈日炎炎、热浪滚滚时的理想之选。专为我们的精英网球运动员打造，轻盈四向弹性面料，助你在排行榜上不断攀升。配色 368 及 389 为网球运动员扬尼克·辛纳 (Jannik Sinner) 同款。
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
- 袖子专为发球而设计，让双肩自如畅动，助你在发球时全力以赴
- 后身垂坠式下摆设计，提升包覆效果
- 翻折缝线下摆，简约利落，助你心无旁骛
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 高射炮橄榄绿/高射炮橄榄绿/白色
- 款式： IB1021-368
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。