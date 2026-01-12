NikeCourt Slam
Dri-FIT ADV 男子速干短袖上衣
¥599
NikeCourt Slam Dri-FIT ADV 男子速干短袖上衣采用导湿速干的弹性面料，助你无惧酷热，在发球、回球、扣杀间轻松制胜。
- 显示颜色： 宝石蓝/暗蓝黑/白色
- 款式： IB0202-570
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
- 袖子专为发球而设计，让双肩自如畅动，助你在发球时全力以赴
- 后身垂坠式下摆设计，提升包覆效果
- 翻折缝线下摆，简约利落，助你心无旁骛
产品细节
- 弹性针织面料
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
