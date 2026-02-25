 
NikeCourt Slam Dri-FIT ADV 男子速干短袖上衣 - 帆白/暗褐/白色

NikeCourt Slam

Dri-FIT ADV 男子速干短袖上衣

NikeCourt Slam Dri-FIT ADV 男子速干短袖上衣采用导湿速干的弹性面料，助你无惧酷热，在发球、回球、扣杀间轻松制胜。


  • 显示颜色： 帆白/暗褐/白色
  • 款式： IB0202-133

其他细节

  • Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 袖子专为发球而设计，让双肩自如畅动，助你在发球时全力以赴
  • 后身垂坠式下摆设计，提升包覆效果
  • 翻折缝线下摆，简约利落，助你心无旁骛

产品细节

  • 弹性针织面料
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
