NikeCourt Slam
Dri-FIT ADV 男子速干网球翻领T恤
31% 折让
NikeCourt Slam Dri-FIT ADV 男子速干网球翻领T恤携修身版型与复古橄榄球风格衣领设计焕新来袭。弹性面料搭载 Dri-FIT ADV 导湿速干技术，让你在连续对打中保持干爽，自如掌控全场。
- 显示颜色： 体育场绿/白色
- 款式： FZ6932-324
舒适体验，掌控球场
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。
畅动自如
肩部接缝向前卷边，助你畅动无拘。
其他细节
- 加长后身下摆，提升包覆效果
- 顺滑接缝线条，有助减少不适
- 革新衣领，帮助保持利落造型
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
