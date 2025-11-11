 
NikeCourt Slam Dri-FIT ADV 男子速干网球翻领T恤 - 体育场绿/白色

NikeCourt Slam

Dri-FIT ADV 男子速干网球翻领T恤

31% 折让

NikeCourt Slam Dri-FIT ADV 男子速干网球翻领T恤携修身版型与复古橄榄球风格衣领设计焕新来袭。弹性面料搭载 Dri-FIT ADV 导湿速干技术，让你在连续对打中保持干爽，自如掌控全场。


  • 显示颜色： 体育场绿/白色
  • 款式： FZ6932-324

舒适体验，掌控球场

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。

畅动自如

肩部接缝向前卷边，助你畅动无拘。

其他细节

  • 加长后身下摆，提升包覆效果
  • 顺滑接缝线条，有助减少不适
  • 革新衣领，帮助保持利落造型

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
尺寸与尺码

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

