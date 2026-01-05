NikeCourt Windrunner
女子针织夹克
33% 折让
NikeCourt Windrunner 女子针织夹克根植于传统 Nike 设计，采用经典 Windrunner V 字形设计，塑就复古运动外观。 针织面料质感柔软，不易变形，打造球场内外的百搭单品。配色 100 为网球运动员郑钦文 (Zheng Qinwen) 同款。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IO0486-100
产品细节
- 96% 聚酯纤维/4% 氨纶
- 罗纹袖口和下摆
- 插手口袋
- 左胸饰有刺绣 NikeCourt 标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
