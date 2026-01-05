 
NikeCourt Windrunner 女子针织夹克 - 白色

NikeCourt Windrunner

女子针织夹克

33% 折让

NikeCourt Windrunner 女子针织夹克根植于传统 Nike 设计，采用经典 Windrunner V 字形设计，塑就复古运动外观。 针织面料质感柔软，不易变形，打造球场内外的百搭单品。配色 100 为网球运动员郑钦文 (Zheng Qinwen) 同款。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IO0486-100

产品细节

  • 96% 聚酯纤维/4% 氨纶
  • 罗纹袖口和下摆
  • 插手口袋
  • 左胸饰有刺绣 NikeCourt 标志
  • 可机洗  
