NikeCourt Windrunner 马年限定脱缰系列
郑钦文同款新年女子防晒全长拉链开襟夹克
16% 折让
2026 年将迎来马年。NikeCourt Windrunner 马年限定脱缰系列郑钦文同款新年女子防晒全长拉链开襟夹克采用匠心设计，致敬代表勇气、财富和荣誉的骏马。精选起皱梭织面料，结合防紫外线技术，助你舒适畅快出行。
- 显示颜色： 砂岩灰粉
- 款式： IQ3833-667
NikeCourt Windrunner 马年限定脱缰系列
16% 折让
2026 年将迎来马年。NikeCourt Windrunner 马年限定脱缰系列郑钦文同款新年女子防晒全长拉链开襟夹克采用匠心设计，致敬代表勇气、财富和荣誉的骏马。精选起皱梭织面料，结合防紫外线技术，助你舒适畅快出行。
其他细节
- 口袋设计，方便快速收纳钥匙和手机
- 衣袖上部和大身采用针织里料，柔软舒适
产品细节
- UPF 40+
- 面料：100% 锦纶。里料：75% 聚酯纤维/13% 棉/12% 粘纤。里料拼接：100% 聚酯纤维
- 刺绣耐克勾勾标志
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 可机洗
- 显示颜色： 砂岩灰粉
- 款式： IQ3833-667
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。