 
Nike NSW Air Force 1 Shadow 女子空军一号厚底运动鞋 - 黑/亮石灰色/宇宙紫红/白色

Nike NSW Air Force 1 Shadow

女子空军一号厚底运动鞋

¥899
Nike NSW Air Force 1 Shadow 女子空军一号运动鞋为经典篮球鞋款设计增添趣味，凸显俏皮风格。此鞋款采用分层设计，搭配双重品牌标志与厚实中底，彰显 AF1 经典传承，同时充满趣味。可拆卸 Nike 主题贴片，助你玩转多样造型。


  • 显示颜色： 黑/亮石灰色/宇宙紫红/白色
  • 款式： CU4743-001

其他细节

  • 鞋眼、挡泥片、后跟贴片和耐克勾勾标志均为双重设计，彰显多层次美感，纹理丰富且韵味十足；优质材质为造型加分。Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现轻盈舒适的日常穿着体验
  • 承袭 Air Force 1 经典款型，结合厚实中底设计，彰显辨识度和独特魅力
  • 泡绵中底搭配外底凹槽设计，带来轻盈灵活、舒适非凡的脚感
  • 鞋面采用皮革与合成材质组合，缔造传统风范，塑就出众耐穿性和支撑力

产品细节

  • 加垫低帮鞋口设计，缔造柔软舒适穿着体验
  • 外底橡胶细节，带来出色耐穿性和抓地力
  • 鞋头打孔设计，打造出众透气效果
Air Force 1 起源

1982 年，AF1 作为首款搭载 Nike Air 缓震配置的篮球鞋面世，在篮球领域掀起了一场巨大变革，很快便吸引全世界关注的目光。今天，Air Force 1 依然沿袭原版设计，为球员带来改写运动鞋历史的柔软且富有弹性的缓震体验。

