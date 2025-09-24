Nike NSW Air Force 1 Shadow 女子空军一号运动鞋为经典篮球鞋款设计增添趣味，凸显俏皮风格。此鞋款采用分层设计，搭配双重品牌标志与厚实中底，彰显 AF1 经典传承，同时充满趣味。可拆卸 Nike 主题贴片，助你玩转多样造型。

1982 年，AF1 作为首款搭载 Nike Air 缓震配置的篮球鞋面世，在篮球领域掀起了一场巨大变革，很快便吸引全世界关注的目光。今天，Air Force 1 依然沿袭原版设计，为球员带来改写运动鞋历史的柔软且富有弹性的缓震体验。

