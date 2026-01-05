Nike NSW Air Force 1 Shadow
女子空军一号厚底运动鞋
10% 折让
Nike NSW Air Force 1 Shadow 女子空军一号运动鞋为经典篮球鞋款设计增添趣味，凸显俏皮风格。此鞋款采用分层设计，搭配双重品牌标志与厚实中底，彰显 AF1 经典传承，同时充满趣味。可拆卸 Nike 主题贴片，助你玩转多样造型。
- 显示颜色： 黑/亮石灰色/宇宙紫红/白色
- 款式： CU4743-001
其他细节
- 鞋眼、挡泥片、后跟贴片和耐克勾勾标志均为双重设计，彰显多层次美感，纹理丰富且韵味十足；优质材质为造型加分。Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现轻盈舒适的日常穿着体验
- 承袭 Air Force 1 经典款型，结合厚实中底设计，彰显辨识度和独特魅力
- 泡绵中底搭配外底凹槽设计，带来轻盈灵活、舒适非凡的脚感
- 鞋面采用皮革与合成材质组合，缔造传统风范，塑就出众耐穿性和支撑力
产品细节
- 加垫低帮鞋口设计，缔造柔软舒适穿着体验
- 外底橡胶细节，带来出色耐穿性和抓地力
- 鞋头打孔设计，打造出众透气效果
Air Force 1 起源
1982 年，AF1 作为首款搭载 Nike Air 缓震配置的篮球鞋面世，在篮球领域掀起了一场巨大变革，很快便吸引全世界关注的目光。今天，Air Force 1 依然沿袭原版设计，为球员带来改写运动鞋历史的柔软且富有弹性的缓震体验。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
