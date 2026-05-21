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Nike Omni Multi-Court 幼童平衡车综合运动鞋 - 黑/水晶蓝/荷兰橙/清透翠绿

Nike Omni Multi-Court

幼童平衡车综合运动鞋

17% 折让

自由畅玩，尽情想象。Omni 是什么意思？是指面面俱到。Nike Omni Multi-Court 幼童综合运动鞋，助力小宝贝畅快趣动。同时，按重量计算，该产品部分采用再生材料。鞋款经久耐穿，可轻松驾驭多种室内球场地面；质感轻盈，缔造舒适畅玩体验。


  • 显示颜色： 黑/水晶蓝/荷兰橙/清透翠绿
  • 款式： DM9026-015

Nike Omni Multi-Court

17% 折让

自由畅玩，尽情想象。Omni 是什么意思？是指面面俱到。Nike Omni Multi-Court 幼童综合运动鞋，助力小宝贝畅快趣动。同时，按重量计算，该产品部分采用再生材料。鞋款经久耐穿，可轻松驾驭多种室内球场地面；质感轻盈，缔造舒适畅玩体验。

出众抓地，助力畅玩

无痕橡胶外底铸就强劲抓地力，无论是室内排球场还是室内网球场，皆可轻松驾驭。外底橡胶向上包覆至鞋侧，缔造出众耐穿性。

自由畅动

后跟和前足部位采用匠心设计，提供充裕空间，满足小宝贝需求。柔软泡绵令稚嫩双足贴近地面，助力畅动自如。

日常佳选

透气网眼布材料，柔软轻盈。鞋头采用加固设计，为易磨损部位带来出色耐穿性。

其他细节

  • 橡胶外底采用镂空设计，质感轻盈且柔韧灵活
  • 后跟和鞋眼搭配合成材质覆面，带来出色耐穿性

产品细节

  • 魔术贴粘扣式固定带
  • 弹性鞋带
  • 显示颜色： 黑/水晶蓝/荷兰橙/清透翠绿
  • 款式： DM9026-015

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    28: 鞋内长 18.4

    29.5: 鞋内长 19.2

    31: 鞋内长 20.2

    32: 鞋内长 21

    33.5: 鞋内长 22

    35: 鞋内长 22.8

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

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    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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