无论是日常舒适穿搭，还是低强度训练，Nike One 女子低强度支撑速干衬垫运动内衣都是你的不二之选。 低强度支撑设计，营造轻柔承托效果，塑就自如运动体验；柔软面料，可随身体动作灵活伸展，同时帮助保持干爽舒适。

无论是日常舒适穿搭，还是低强度训练，Nike One 女子低强度支撑速干衬垫运动内衣都是你的不二之选。 低强度支撑设计，营造轻柔承托效果，塑就自如运动体验；柔软面料，可随身体动作灵活伸展，同时帮助保持干爽舒适。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。