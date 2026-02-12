 
Nike One 女子低强度支撑速干衬垫运动内衣 - 闪电灰/暗灰色

Nike One

女子低强度支撑速干衬垫运动内衣

无论是日常舒适穿搭，还是低强度训练，Nike One 女子低强度支撑速干衬垫运动内衣都是你的不二之选。 低强度支撑设计，营造轻柔承托效果，塑就自如运动体验；柔软面料，可随身体动作灵活伸展，同时帮助保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 闪电灰/暗灰色
  • 款式： HQ2811-036

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 弹性面料柔软非凡，可随身体动作灵活伸展，同时有助保持干爽舒适
  • 低强度支撑设计，提供柔和支撑效果，塑就自如运动体验，适合低强度训练，缔造舒适的日常穿着感受
  • 可拆卸胸垫，便于自行调节包覆效果

产品细节

  • 可调节肩带
  • 面料/夹层：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。 镶嵌：82% 聚酯纤维/17% 氨纶/1% 其他纤维。 里料：84% 聚酯纤维/16% 氨纶。 衬垫背面面料/衬垫正面面料：100% 聚酯纤维  
  • 可机洗
