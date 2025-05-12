 

Nike One

女子透气速干高腰九分紧身裤

¥279¥39930% 折让
元素粉/黑
浅军绿/黑

Nike One 女子速干高腰九分紧身裤采用百搭匠心设计，休闲训练两相宜，助你驾驭多场景穿搭。 针织面料柔软非凡，可随身体动作灵活伸展，同时帮助保持干爽舒适。 高腰设计适合搭配你挚爱的短款上衣，打造出众的全身行头，令你畅享舒适感受，洋溢自信风采。


  • 显示颜色： 元素粉/黑
  • 款式： FN3233-699

Nike One

¥279¥39930% 折让

Nike One 女子速干高腰九分紧身裤采用百搭匠心设计，休闲训练两相宜，助你驾驭多场景穿搭。 针织面料柔软非凡，可随身体动作灵活伸展，同时帮助保持干爽舒适。 高腰设计适合搭配你挚爱的短款上衣，打造出众的全身行头，令你畅享舒适感受，洋溢自信风采。

妥帖包覆，自信从容

不透明面料结合高腰设计，为臀部提供出众包覆效果，助你轻松驾驭大幅度弯腰和伸展动作。 减少接缝设计，塑就顺滑贴合感，凸显迷人曲线。

匠心设计，无惧挑战

后腰内侧设有一个口袋，为大多数智能手机营造充裕收纳空间。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

理想单品

Nike One 系列包含紧身裤和短裤，可供选择，助你随心切换风格，轻松驾驭不同运动。 经典配色，可搭配 Nike One 上衣和运动内衣，打造全身造型。

产品细节

  • 面料/腰部里料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。 腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 元素粉/黑
  • 款式： FN3233-699

尺寸与尺码

    紧身版型：舒适贴合

    高腰：高于或处于自然腰线，提升包覆效果

    低强度包覆：营造柔软包覆体验，畅享舒适自在

  • 尺码表

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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