Nike One 马年限定脱缰系列
Therma-FIT 新年款女子中腰摇粒绒长裤
30% 折让
别让冷天阻挡你的训练。Nike One 马年限定脱缰系列 Therma-FIT 新年款女子中腰摇粒绒长裤具有柔软质感，轻盈宽松，搭载保暖技术，是热身和训练后休息时的理想之选。
- 显示颜色： 中橄榄绿/白色
- 款式： HV3708-222
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 双面摇粒绒面料，塑就舒适感受，是一款轻盈保暖的叠搭佳选
产品细节
- 开口插手袋
- 弹性腰部搭配抽绳
- 腿部饰有耐克勾标志
- 面料：100% 聚酯纤维。口袋：75% 聚酯纤维/13% 棉/12% 粘纤
- 可机洗
