Nike One
Dri-FIT 大童（女孩）速干高腰紧身裤
13% 折让
基础佳选紧身裤重磅来袭。Nike One Dri-FIT 大童（女孩）速干高腰紧身裤搭载导湿速干技术，助你保持干爽舒适，在不同活动之间轻松切换，成就满足忙碌日常需求的理想之选。柔软弹性面料随行而动，高腰设计营造舒适包覆效果。
- 显示颜色： 甜菜红/白色
- 款式： FZ5605-634
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 背面腰部隐藏式口袋，便于轻松存放基本小物件
产品细节
- 面料/里料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶
- 热转印耐克勾标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
