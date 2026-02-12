 
Nike One Dri-FIT 大童（女孩）速干高腰紧身裤 - 甜菜红/白色

Nike One

Dri-FIT 大童（女孩）速干高腰紧身裤

21% 折让

基础佳选紧身裤重磅来袭。Nike One Dri-FIT 大童（女孩）速干高腰紧身裤搭载导湿速干技术，助你保持干爽舒适，在不同活动之间轻松切换，成就满足忙碌日常需求的理想之选。柔软弹性面料随行而动，高腰设计营造舒适包覆效果。


  • 显示颜色： 甜菜红/白色
  • 款式： FZ5605-634

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 背面腰部隐藏式口袋，便于轻松存放基本小物件

产品细节

  • 面料/里料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶
  • 热转印耐克勾标志
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。