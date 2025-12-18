Nike One
Dri-FIT 女子速干梭织阔腿长裤
¥549
Nike One Dri-FIT 女子速干梭织阔腿长裤柔软轻盈，富有弹性，搭配宽松版型，带给你舒适的运动体验。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IQ0343-010
Nike One
¥549
Nike One Dri-FIT 女子速干梭织阔腿长裤柔软轻盈，富有弹性，搭配宽松版型，带给你舒适的运动体验。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 轻盈弹性梭织面料，可随身体动作灵活伸展
产品细节
- 弹性腰部搭配抽绳
- 耐克勾勾标志
- 面料：87% 聚酯纤维/13% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IQ0343-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。