Nike One Relaxed
Dri-FIT 女子速干高腰长裤
23% 折让
Nike One Relaxed Dri-FIT 女子速干高腰长裤助你自如驾驭不同活动。该长裤柔软轻盈且富有弹性，营造充裕活动空间，缔造舒适畅动体验。
- 显示颜色： 黑/暗烟灰
- 款式： IH8593-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 后腰设有隐藏式口袋，可收纳大部分手机
产品细节
- 正面弧形开衩式裤脚
- 左侧大腿饰有耐克勾标志
- 面料/腰部里料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
