Nike One
Therma-FIT 女子上衣
31% 折让
保暖出众，冷天佳选。Nike One Therma-FIT 女子上衣采用保暖技术结合高弹面料，柔软舒适，助你随时畅动。拇指孔设计，提升包覆效果。
- 显示颜色： 中橄榄绿
- 款式： HV3689-222
保暖出众，冷天佳选。Nike One Therma-FIT 女子上衣采用保暖技术结合高弹面料，柔软舒适，助你随时畅动。拇指孔设计，提升包覆效果。
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖
- 双面针织面料，柔软顺滑
产品细节
- 领口配有拉链防护设计
- 80% 聚酯纤维/20% 氨纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
