Nike One
Therma-FIT 女子摇粒绒上衣
¥599
别让寒冷阻挡你的训练。 Nike One Therma-FIT 女子摇粒绒上衣采用轻盈的摇粒绒面料，结合保暖技术，缔造出众穿着体验。 加长弧形后摆结合超宽松版型，在训练过程中缔造出众包覆效果。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HV3703-010
Nike One
¥599
别让寒冷阻挡你的训练。 Nike One Therma-FIT 女子摇粒绒上衣采用轻盈的摇粒绒面料，结合保暖技术，缔造出众穿着体验。 加长弧形后摆结合超宽松版型，在训练过程中缔造出众包覆效果。
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 超宽松版型，便于轻松叠搭
产品细节
- 领口搭配抽绳
- 正面配有大号口袋
- 胸前饰有耐克勾标志
- 面料：100% 聚酯纤维。口袋（手心侧）：75% 聚酯纤维/13% 棉/12% 粘纤
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HV3703-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。