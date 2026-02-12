Nike One
Therma-FIT 女子摇粒绒全长拉链开襟上衣
12% 折让
别让冷天阻挡你的训练。Nike One Therma-FIT 女子摇粒绒全长拉链开襟上衣采用轻盈双面摇粒绒面料，结合保暖技术，触感柔软，助你保持温暖。超宽松版型和后身弧形下摆设计，有助提升包覆效果。
- 显示颜色： 砂岩灰粉/白色
- 款式： HV3699-667
Nike One
12% 折让
别让冷天阻挡你的训练。Nike One Therma-FIT 女子摇粒绒全长拉链开襟上衣采用轻盈双面摇粒绒面料，结合保暖技术，触感柔软，助你保持温暖。超宽松版型和后身弧形下摆设计，有助提升包覆效果。
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 轻盈双面摇粒绒面料，塑就舒适感受，是一款轻盈温暖的叠搭佳选
- 拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖
- 超宽松版型结合落肩设计，营造休闲宽松穿着体验
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。口袋（手心侧）：75% 聚酯纤维/13% 棉/12% 粘纤
- 正面口袋
- 胸前饰有耐克勾刺绣标志
- 领口配有拉链防护设计
- 可机洗
- 显示颜色： 砂岩灰粉/白色
- 款式： HV3699-667
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。