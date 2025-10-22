 
别让冷天阻挡你的训练。Nike One Therma-FIT 女子摇粒绒全长拉链开襟上衣采用双面摇粒绒面料，结合保暖技术，触感柔软，助你保持温暖。超宽松版型和后身弧形下摆设计，有助提升包覆效果。


其他细节

  • Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
  • 轻盈双面摇粒绒面料，塑就舒适感受，是一款轻盈温暖的叠搭佳选
  • 拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖
  • 超宽松版型结合落肩设计，营造休闲宽松穿着体验

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。口袋（手心侧）：75% 聚酯纤维/13% 棉/12% 粘纤
  • 正面口袋
  • 胸前饰有耐克勾刺绣标志
  • 领口配有拉链防护设计
  • 可机洗
Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。