 
Nike One Therma-FIT 女子高腰训练紧身裤 - 黑/白色

Nike One

Therma-FIT 女子高腰训练紧身裤

¥449

保暖出众，冷天佳选。Nike One Therma-FIT 女子高腰训练紧身裤柔软舒适，搭配高弹面料，助你随心畅动。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HV2299-010

其他细节

  • Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
  • 后身内侧设有口袋，可收纳随身小物件
  • 宽版腰部，稳固贴合

产品细节

  • 小腿外侧饰有反光 Swoosh 标志
  • 面料/腰部里料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。