Nike P-6000
大童运动鞋
¥669
Nike P-6000 大童运动鞋灵感源自 2000 年代的复古 Pegasus，既舒适又实穿。支撑缓震和加垫鞋口，让人回想起其性能根源，并赋予它们运动风格，让孩子们都能尽情享受运动。
- 显示颜色： 白色/水晶蓝/金属银/白色
- 款式： II6084-100
其他细节
- 复古设计灵感源自 Nike Pegasus 25 和 Nike Pegasus 2006
- 合成材质与织物组合鞋面融入透气网眼布，缔造出众耐穿性和透气性
- 缓震鞋垫，缔造舒适脚感
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 低帮鞋口
