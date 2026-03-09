 
Nike P-6000 大童运动鞋 - 白色/水晶蓝/金属银/白色

Nike P-6000

大童运动鞋

¥669

Nike P-6000 大童运动鞋灵感源自 2000 年代的复古 Pegasus，既舒适又实穿。支撑缓震和加垫鞋口，让人回想起其性能根源，并赋予它们运动风格，让孩子们都能尽情享受运动。


  • 显示颜色： 白色/水晶蓝/金属银/白色
  • 款式： II6084-100

其他细节

  • 复古设计灵感源自 Nike Pegasus 25 和 Nike Pegasus 2006
  • 合成材质与织物组合鞋面融入透气网眼布，缔造出众耐穿性和透气性
  • 缓震鞋垫，缔造舒适脚感
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 经典鞋带
  • 低帮鞋口
