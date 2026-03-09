Nike P-6000 大童运动鞋灵感源自 2000 年代的复古 Pegasus，既舒适又实穿。支撑缓震和加垫鞋口，让人回想起其性能根源，并赋予它们运动风格，让孩子们都能尽情享受运动。

Nike P-6000 大童运动鞋灵感源自 2000 年代的复古 Pegasus，既舒适又实穿。支撑缓震和加垫鞋口，让人回想起其性能根源，并赋予它们运动风格，让孩子们都能尽情享受运动。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。