 
Nike P-6000 女子运动鞋 - 雾灰/铁灰/白色

Nike P-6000 女子运动鞋结合经典的 Pegasus 系列设计，采用透气网眼布，搭配匠心覆面，再现千禧年代的跑鞋风格，塑就大气外观。鞋款秉承 Nike Pegasus 25 和 Nike Pegasus 2006 的设计风格，缔造街头时尚运动风范，同时带来日常穿着舒适感受。


  • 显示颜色： 雾灰/铁灰/白色
  • 款式： BV1021-009

其他细节

  • 皮革、织物与合成材质组合鞋面，打造舒适支撑效果
  • 鞋款秉承 Nike Pegasus 25 和 Nike Pegasus 2006 的设计风格
  • 泡绵中底，轻盈缓震
  • 缓震鞋垫，带来舒适的足底体验
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

