Nike P-6000
幼童运动鞋
¥549
Nike P-6000 幼童运动鞋从复古 Pegasus 运动鞋中汲取设计灵感，为 21 世纪早期跑步鞋设计注入时尚新风尚。专为小宝贝的双脚而设计，鞋头空间充裕，采用时尚透气织物，让小宝贝赚足回头率，畅享轻盈舒适的穿着体验。
- 显示颜色： 浅银灰/白色/金属银/浅银灰
- 款式： IO4647-017
其他细节
- 复古设计灵感源自 Nike Pegasus 25 和 Nike Pegasus 2006
- 天然皮革、织物与合成材质组合鞋面融入透气网眼布，缔造出众耐穿性和透气性
- 缓震鞋垫，缔造舒适脚感
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 弹性鞋带
- 后跟提拉设计
- 外底橡胶向上延伸至鞋头
