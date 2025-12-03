Nike P-6000
男子运动鞋
25% 折让
Nike P-6000 男子运动鞋融合过往 Pegasus 鞋款设计，采用运动风设计线条结合透气织物，为 21 世纪早期运动鞋设计注入时尚新风尚。泡绵缓震配置以田径赛道为灵感，打造加高设计，缔造非凡舒适脚感。
- 显示颜色： 煤黑/暗烟灰/土绿/铁灰
- 款式： IM5997-060
其他细节
- 皮革、合成材质与织物组合鞋面搭配结实覆面，经久耐穿，透气出众
- 沿袭 Nike Pegasus 25 和 Nike Pegasus 2006 的复古设计风格
- 橡胶外底铸就非凡抓地力
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
