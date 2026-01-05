Nike P-6000 Premium CORDURA®
男子运动鞋
¥849
Nike P-6000 Premium CORDURA® 男子运动鞋融合过往 Pegasus 鞋款设计，为 21 世纪早期运动鞋设计注入时尚新风尚。 采用 CORDURA® 材料焕新打造，缔造出众耐穿性。 泡绵缓震配置以田径赛道为灵感，缔造非凡缓震性能。
- 显示颜色： 榛果褐/沙漠卡其/浅卡其/军裤卡其
- 款式： IH0946-202
Nike P-6000 Premium CORDURA®
其他细节
- 加持耐穿 CORDURA® 材料，助你从容应对挑战，发挥出色表现
- 皮革与织物组合鞋面，经久耐穿，塑就层次感外观
- 沿袭 Nike Pegasus 25 和 Nike Pegasus 2006 的复古设计风格
- 缓震设计，带来舒适的足底体验
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
