2026 年将迎来马年。Nike P-6000 SE "CNY" 马年限定脱缰系列新年款男子运动鞋致敬代表勇气、财富和荣誉的骏马，喜迎农历新年。鞋舌织带饰有旷野图案，旨在庆贺马年。该鞋款融合过往 Pegasus 鞋款设计，采用运动风设计线条结合透气织物，为 21 世纪早期跑步鞋设计注入时尚新风尚。泡绵缓震配置以田径赛道为灵感，打造加高设计，缔造非凡舒适脚感。

2026 年将迎来马年。Nike P-6000 SE "CNY" 马年限定脱缰系列新年款男子运动鞋致敬代表勇气、财富和荣誉的骏马，喜迎农历新年。鞋舌织带饰有旷野图案，旨在庆贺马年。该鞋款融合过往 Pegasus 鞋款设计，采用运动风设计线条结合透气织物，为 21 世纪早期跑步鞋设计注入时尚新风尚。泡绵缓震配置以田径赛道为灵感，打造加高设计，缔造非凡舒适脚感。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。