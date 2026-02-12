 
Nike Pacer 男子冬季款加绒跑步上衣 - 鲜亮勃艮第酒红/红棕色

Nike Pacer

男子冬季款加绒跑步上衣

26% 折让

Nike Pacer 男子冬季款加绒跑步上衣轻盈保暖，助你在冷天自如畅跑。 这款上衣采用保暖针织面料，结合内里关键位置加绒华夫格设计，塑就轻盈保暖的穿着体验。 反光细节，彰显耀眼魅力。


  • 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/红棕色
  • 款式： HV2672-652

其他细节

  • Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
  • 拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖
  • 内里加绒华夫格设计，帮助身体核心部位保持温暖
  • 领口拉链开襟设计，打造可调式包覆效果

产品细节

  • 反光耐克勾标志
  • 衣袖饰有反光图案
  • 面料：100% 聚酯纤维。 拼接：95% 聚酯纤维/5% 氨纶
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
