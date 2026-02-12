Nike Pacer
男子冬季款加绒跑步上衣
26% 折让
Nike Pacer 男子冬季款加绒跑步上衣轻盈保暖，助你在冷天自如畅跑。 这款上衣采用保暖针织面料，结合内里关键位置加绒华夫格设计，塑就轻盈保暖的穿着体验。 反光细节，彰显耀眼魅力。
- 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/红棕色
- 款式： HV2672-652
Nike Pacer
26% 折让
Nike Pacer 男子冬季款加绒跑步上衣轻盈保暖，助你在冷天自如畅跑。 这款上衣采用保暖针织面料，结合内里关键位置加绒华夫格设计，塑就轻盈保暖的穿着体验。 反光细节，彰显耀眼魅力。
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖
- 内里加绒华夫格设计，帮助身体核心部位保持温暖
- 领口拉链开襟设计，打造可调式包覆效果
产品细节
- 反光耐克勾标志
- 衣袖饰有反光图案
- 面料：100% 聚酯纤维。 拼接：95% 聚酯纤维/5% 氨纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/红棕色
- 款式： HV2672-652
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。