 
Nike Pacer Therma-FIT 男子轻便型跑步手套（1 副） - 幻影/彗星蓝

Nike Pacer

Therma-FIT 男子轻便型跑步手套（1 副）

¥159
幻影/彗星蓝
黑/黑/银
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Pacer Therma-FIT 男子轻便型跑步手套（1 副）搭载 Therma-FIT 技术，帮助双手保持温暖，助你在气温下降时畅跑不停。大拇指和食指位置采用触屏兼容设计，让你随心使用触摸屏，而无需脱掉手套暴露在寒冷中。


  • 显示颜色： 幻影/彗星蓝
  • 款式： HM6830-067

Nike Pacer

¥159

Nike Pacer Therma-FIT 男子轻便型跑步手套（1 副）搭载 Therma-FIT 技术，帮助双手保持温暖，助你在气温下降时畅跑不停。大拇指和食指位置采用触屏兼容设计，让你随心使用触摸屏，而无需脱掉手套暴露在寒冷中。

其他细节

  • Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
  • 手套口设有拉片，便于轻松戴上和脱下手套

产品细节

  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 手掌：83% 聚酯纤维/8% 氨纶/6% 锦纶/3% 聚氨酯(PU泡沫)。底部/其他：91% 聚酯纤维/9% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 幻影/彗星蓝
  • 款式： HM6830-067

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。