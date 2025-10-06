Nike Pacer
Therma-FIT 男子轻便型跑步手套（1 副）
¥159
Nike Pacer Therma-FIT 男子轻便型跑步手套（1 副）搭载 Therma-FIT 技术，帮助双手保持温暖，助你在气温下降时畅跑不停。大拇指和食指位置采用触屏兼容设计，让你随心使用触摸屏，而无需脱掉手套暴露在寒冷中。
- 显示颜色： 幻影/彗星蓝
- 款式： HM6830-067
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 手套口设有拉片，便于轻松戴上和脱下手套
产品细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 手掌：83% 聚酯纤维/8% 氨纶/6% 锦纶/3% 聚氨酯(PU泡沫)。底部/其他：91% 聚酯纤维/9% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
