Nike Pacer
Therma-FIT Midweight 男子跑步手套（1 副）
13% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Pacer Therma-FIT Midweight 男子跑步手套（1 副）搭载 Therma-FIT 技术，在跑步过程中提供恰到好处的保暖效果。 指尖部位采用触屏兼容设计，手掌部位纹理增强抓附感，助你无需停顿轻松操作设备。
- 显示颜色： 世界靛青/黑/银
- 款式： II5109-495
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 手套口舒适贴合，助你专注畅跑
产品细节
- 手掌：93% 聚酯纤维/7% 氨纶。 底部：95% 聚酯纤维/5% 氨纶。 其他：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 提拉设计
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 世界靛青/黑/银
- 款式： II5109-495
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
