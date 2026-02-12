Nike Pacific
女子运动鞋
13% 折让
Nike Pacific 女子运动鞋从传统风尚汲取设计灵感，打造新颖低调外观。皮革和翻毛皮融入鞋面，巧搭缝制耐克勾标志；人字形底纹外底融入弯曲凹槽设计，焕新演绎 70 年代风范。
- 显示颜色： 淡象牙白/橡皮浅褐/浅军械蓝
- 款式： HM4771-110
其他细节
- 皮革与织物组合鞋面，经久耐穿，塑就分层外观
- 宽敞鞋口，再现 70 年代跑步鞋款的比例设计
- 人字形底纹橡胶外底融入弯曲凹槽设计，铸就从后跟延伸至鞋头的非凡抓地力
产品细节
- 缝制耐克勾标志
- 泡绵中底
- 显示颜色： 淡象牙白/橡皮浅褐/浅军械蓝
- 款式： HM4771-110
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
