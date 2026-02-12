 
Nike Pacific 女子运动鞋 - 淡象牙白/橡皮浅褐/浅军械蓝

Nike Pacific

女子运动鞋

13% 折让

Nike Pacific 女子运动鞋从传统风尚汲取设计灵感，打造新颖低调外观。皮革和翻毛皮融入鞋面，巧搭缝制耐克勾标志；人字形底纹外底融入弯曲凹槽设计，焕新演绎 70 年代风范。


  • 显示颜色： 淡象牙白/橡皮浅褐/浅军械蓝
  • 款式： HM4771-110

其他细节

  • 皮革与织物组合鞋面，经久耐穿，塑就分层外观
  • 宽敞鞋口，再现 70 年代跑步鞋款的比例设计
  • 人字形底纹橡胶外底融入弯曲凹槽设计，铸就从后跟延伸至鞋头的非凡抓地力

产品细节

  • 缝制耐克勾标志
  • 泡绵中底
  • 显示颜色： 淡象牙白/橡皮浅褐/浅军械蓝
  • 款式： HM4771-110

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。