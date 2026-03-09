 
Nike Pacific 婴童运动鞋 - 帆白/橡皮浅褐/安全橙/泡沫粉

Nike Pacific

婴童运动鞋

¥399

阳光下的乐趣，脚趾间的沙粒，气氛恰到好处。Nike Pacific 婴童运动鞋延续经典低帮运动鞋设计，造型出众，风格百搭。人字形底纹外底结合复古泡棉缓震配置，搭配优质翻毛皮覆面，为小宝贝活泼好动的双足营造充裕空间。


  • 显示颜色： 帆白/橡皮浅褐/安全橙/泡沫粉
  • 款式： IH7397-101

Nike Pacific

¥399

其他细节

  • 皮革、织物与合成材质组合鞋面，塑就出众外观，舒适耐穿
  • 橡胶外底，缔造复古格调和出色抓地性能
  • 加垫鞋口，带来非凡舒适感受

产品细节

  • 低帮鞋口
  • 可调节固定带粘扣设计
  • 显示颜色： 帆白/橡皮浅褐/安全橙/泡沫粉
  • 款式： IH7397-101

