阳光下的乐趣，脚趾间的沙粒，气氛恰到好处。Nike Pacific 婴童运动鞋延续经典低帮运动鞋设计，造型出众，风格百搭。人字形底纹外底结合复古泡棉缓震配置，搭配优质翻毛皮覆面，为小宝贝活泼好动的双足营造充裕空间。

