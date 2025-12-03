Nike Pacific
男子运动鞋
30% 折让
Nike Pacific 男子运动鞋从传统风尚汲取设计灵感，打造新颖低调外观。 织物与皮革组合鞋面，巧搭缝制耐克勾标志；人字形底纹外底融入弯曲凹槽设计，焕新演绎 70 年代风范。
- 显示颜色： 浅骨色/帆白/黑/军裤卡其
- 款式： HQ2052-002
其他细节
- 宽敞鞋口，再现 70 年代跑步鞋款的比例设计
- 泡绵中底，柔韧舒适
- 橡胶外底搭配弯曲凹槽，铸就强劲抓地力和非凡舒适的日常穿着体验
产品细节
- 缝制耐克勾标志
- 人字形底纹外底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
