 
Nike Pacific 男子运动鞋 - 白色/浅银灰/深宝蓝/浅深红

Nike Pacific

男子运动鞋

20% 折让
白色/浅银灰/深宝蓝/浅深红
浅蓝青灰/黑/橡皮中褐/白色
黑/铁灰/橡皮浅褐/白色

Nike Pacific 男子运动鞋从传统风尚汲取设计灵感，打造新颖低调外观。 织物与皮革组合鞋面，巧搭缝制耐克勾标志；人字形底纹外底融入弯曲凹槽设计，焕新演绎 70 年代风范。


  • 显示颜色： 白色/浅银灰/深宝蓝/浅深红
  • 款式： HQ2052-101

Nike Pacific

20% 折让

Nike Pacific 男子运动鞋从传统风尚汲取设计灵感，打造新颖低调外观。 织物与皮革组合鞋面，巧搭缝制耐克勾标志；人字形底纹外底融入弯曲凹槽设计，焕新演绎 70 年代风范。

其他细节

  • 宽敞鞋口，再现 70 年代跑步鞋款的比例设计
  • 泡绵中底，柔韧舒适
  • 橡胶外底搭配弯曲凹槽，铸就强劲抓地力和非凡舒适的日常穿着体验

产品细节

  • 缝制耐克勾标志
  • 人字形底纹外底
  • 显示颜色： 白色/浅银灰/深宝蓝/浅深红
  • 款式： HQ2052-101

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