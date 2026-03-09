 
Nike Pacific Leather 女子运动鞋 - 幻影灰白/白色/橡皮浅褐/淡象牙白

Nike Pacific Leather

女子运动鞋

30% 折让

Nike Pacific Leather 女子运动鞋的版型和人字形底纹外底的设计灵感源自传统鞋款。 皮革与合成材质组合鞋面并饰有缝制耐克勾标志。


  • 显示颜色： 幻影灰白/白色/橡皮浅褐/淡象牙白
  • 款式： HV6430-002

其他细节

  • 宽敞鞋口，再现 70 年代跑步鞋款的比例设计
  • 外底采用弯曲凹槽设计，带来非凡舒适的日常穿着体验

产品细节

  • 低帮版型
  • 加垫鞋口
  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
