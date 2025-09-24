Nike Pacific Leather
男子运动鞋
¥599
Nike Pacific Leather 男子运动鞋的外底融入人字形底纹，搭配弯曲凹槽，灵感源自传统鞋款。皮革与合成材质组合鞋面并饰有缝制耐克勾标志。
- 显示颜色： 土绿/暗烟灰/橡皮中褐/帆白
- 款式： IM4006-300
其他细节
宽敞鞋口，再现 70 年代跑步鞋款的比例设计
产品细节
- 加垫鞋口
- 泡绵中底
- 橡胶外底
