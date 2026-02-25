Nike Pacific Leather
男子运动鞋
20% 折让
Nike Pacific Leather 男子运动鞋的版型和人字形底纹外底的设计灵感源自传统鞋款。 皮革与合成材质组合鞋面并饰有缝制耐克勾标志。
- 显示颜色： 帆白/白色/橡皮暗褐/暗烟灰
- 款式： IM4006-101
其他细节
- 宽敞鞋口，再现 70 年代跑步鞋款的比例设计
- 泡绵中底，柔韧灵活
- 外底采用弯曲凹槽设计，带来非凡舒适的日常穿着体验
产品细节
- 加垫鞋口
- 泡绵中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 帆白/白色/橡皮暗褐/暗烟灰
- 款式： IM4006-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
