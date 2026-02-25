Nike Par
Dri-FIT 男子防晒速干长袖高尔夫翻领T恤
20% 折让
气温下降，长袖衣物正合适叠搭。Nike Par Dri-FIT 男子防晒速干长袖高尔夫翻领T恤采用导湿速干双面针织面料，兼具经典翻领T恤的舒适柔软感受，并带来出色的包覆效果，助你在比赛中保持专注，以强势姿态结束一轮比赛。
- 显示颜色： 白色/黑/黑
- 款式： IB0232-100
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 开衩下摆和加长后摆设计，兼具包覆效果和灵活性，助你在比赛中发挥出上佳状态
- 衣领上采用明线设计，衣袖和后身融入滚边细节，塑就利落精致的外观，灵感源自 Nike Golf 的历史传承
产品细节
- UPF 40+
- 三扣式前襟
- 刺绣 "Nike Golf " 盾形标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
