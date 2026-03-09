Nike Par
Dri-FIT 男子防晒速干高尔夫翻领T恤
¥599
Nike Par Dri-FIT 男子防晒速干高尔夫翻领T恤采用富有弹性的针织面料，触感柔软非凡，助你保持干爽，轻松打满 18 洞。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： IB0234-100
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 垂坠式开衩下摆设计，兼具包覆效果和灵活性，助你在比赛中发挥出上佳状态
- 衣领采用明线设计，后肩融入滚边细节，塑就利落精致的外观，灵感源自 Nike 高尔夫的历史传承
产品细节
- UPF 40+
- 四向弹性针织面料
- 三扣式前襟
- 刺绣 Nike Golf 盾形标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
