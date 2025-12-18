Nike Par Dri-FIT 男子防晒速干高尔夫长裤采用弹性导湿速干面料，助你在比赛中畅享舒适体验。多口袋设计，让小物件有序收纳，经典线条和精致垂坠感，打造适合日常穿着的简约外观。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。