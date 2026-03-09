Nike Par
Dri-FIT 男子防晒速干高尔夫长裤
17% 折让
Nike Par Dri-FIT 男子防晒速干高尔夫长裤采用弹性导湿速干面料，助你在比赛中畅享舒适体验。多口袋设计，让小物件有序收纳，经典线条和精致垂坠感，打造适合日常穿着的简约外观。
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： IB0648-010
Nike Par
17% 折让
Nike Par Dri-FIT 男子防晒速干高尔夫长裤采用弹性导湿速干面料，助你在比赛中畅享舒适体验。多口袋设计，让小物件有序收纳，经典线条和精致垂坠感，打造适合日常穿着的简约外观。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 插手口袋添加梭织里料，帮助提升质感
- 左侧口袋处设有专门存放高尔夫球座的收纳空间，即使挥杆失误，也能方便找到球座
- 背面右侧贴边口袋饰有 Nike Golf 盾形标志，塑就出众质感
- 弹性腰部内侧搭配硅胶细节，舒适贴合，有助于将衬衫稳固掖入下装
产品细节
- UPF 40+
- 腰带环
- 四向弹性针织面料
- 后身口袋
- 面料：100% 聚酯纤维。口袋：86% 聚酯纤维/14% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： IB0648-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。