 
Nike Par Therma-FIT 男子加绒连帽衫防晒衣 - 工作蓝/白色/氢蓝/黑

这款轻盈的 Nike Par Therma-FIT 男子加绒连帽衫防晒衣，让你在清晨和低温时分也能轻松起步。罗纹般纹理设计，结合 Therma-FIT 技术，塑就简约外观和保暖效果，帮助减轻滞重感，自如畅动。


其他细节

  • Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
  • 衣袖和背面的滚边细节塑就简洁外观，与 Par 系列其他单品相互呼应弹性罗纹袖口，带来稳固贴合感；领口拉链开襟结合拉链防护设计，打造利落舒适感受

产品细节

  • UPF 40+
  • 纹理针织面料，富有弹性
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 正面口袋
  • 领口拉链开襟设计
  • 罗纹袖口
  • 左袖口刺绣 Nike Golf 盾形标志
  • 面料：77% 聚酯纤维/21% 棉/2% 氨纶。口袋/连帽里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

