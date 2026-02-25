Nike Par
Therma-FIT 男子防晒加绒高尔夫上衣
26% 折让
Nike Par Therma-FIT 男子防晒加绒高尔夫上衣助你应对冷天，一路向前。针织面料结合 Therma-FIT 技术，缔造舒适保暖效果，帮助减轻滞重感，自如畅动。
- 显示颜色： 柔黄/白色/柔黄/黑
- 款式： IB0304-722
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 衣袖和背面的滚边细节塑就简洁外观，与 Par 系列其他单品相互呼应
- 弹性罗纹袖口，带来稳固贴合感；领口拉链开襟结合拉链防护设计，打造利落舒适感受
产品细节
- UPF 40+
- 针织面料
- 领口拉链开襟设计
- 罗纹袖口与局部领口
- 左袖口刺绣 Nike Golf 盾形标志
- 77% 聚酯纤维/21% 棉/2% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 柔黄/白色/柔黄/黑
- 款式： IB0304-722
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
