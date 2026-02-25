 
Nike Park 26 男子夹克 - 黑

Nike

Park 26 男子夹克

¥349

Nike Park 26 男子夹克采用轻盈梭织聚酯纤维面料，结合休闲版型，可轻松叠搭圆领上衣、连帽衫或T恤，舒适百搭；全长拉链开襟设计，可随心调节包覆效果；拉链口袋，便于存放随身小物件。


  • 显示颜色：
  • 款式： IR8430-010

其他细节

留白设计，方便根据团队或个人风格定制专属夹克

产品细节

  • 面布/网布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IR8430-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
