 
Paul Rodriguez Nike Zoom Air Low "Habanero Red and Team Red" 男子滑板鞋 - 哈瓦那红/队红/哈瓦那红/俱乐部金

Paul Rodriguez Nike Zoom Air Low "Habanero Red and Team Red"

男子滑板鞋

¥899
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

作为首位签名滑板鞋款超过十款的 Nike SB 签约运动员，保罗·罗德里格斯在与 Nike 长达二十余年的合作中，始终展现出非凡的职业精神和不断突破的进取精神。"Team Red" 配色以优质皮革为他的元年款版型注入新意，并环绕后跟外侧加入标志性的 P-Rod 图案。Paul Rodriguez Nike Zoom Air Low "Habanero Red and Team Red" 男子滑板鞋采用弧形鞋头和包边结构，搭配后跟 Air Zoom 气垫和碳纤维板，实现出色缓震效果。此外，一并回归的还有 2005 年元年款出众的翻板和触板体验。后跟和鞋舌的品牌标志均点缀俱乐部金色装饰，定制鞋带扣刻有“WEST”字样，致敬 P-Rod 的西海岸传统。


  • 显示颜色： 哈瓦那红/队红/哈瓦那红/俱乐部金
  • 款式： IQ5648-600

其他细节

  • 优质皮革结构，经久耐穿
  • 沿袭元年款缓震脚感，再现 2005 年设计魅力

产品细节

