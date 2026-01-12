Nike Peak 马年限定脱缰系列
新年款针织帽
13% 折让
2026 年将迎来马年。戴上 Nike Peak 马年限定脱缰系列新年款针织帽，喜迎马年。Peak 针织帽采用经典针织设计，百搭实用，适合日常佩戴。翻折帽口设计，塑就出色包覆效果。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IQ0982-133
产品细节
- 刺绣标志
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
