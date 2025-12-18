Nike Peak
Futura 针织帽
¥199
戴上这款风格休闲随性的 Nike Peak Futura 针织帽，在气温下降时畅享包覆体验。柔软针织纱线包覆头部，帮助保持舒适。
- 显示颜色： 调色暗灰
- 款式： HF0326-063
其他细节
- 耐用柔软纱线巧妙结合针织罗纹设计
- Peak 针织帽采用经典设计，百搭实用，适合日常佩戴
产品细节
- 帽口饰有梭织 Nike Futura 标签
- 面料/里料：80% 聚酯纤维/20% 锦纶
- 手洗
