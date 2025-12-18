 
Nike Peak Futura 针织帽 - 调色暗灰

Nike Peak

Futura 针织帽

戴上这款风格休闲随性的 Nike Peak Futura 针织帽，在气温下降时畅享包覆体验。柔软针织纱线包覆头部，帮助保持舒适。


  • 显示颜色： 调色暗灰
  • 款式： HF0326-063

戴上这款风格休闲随性的 Nike Peak Futura 针织帽，在气温下降时畅享包覆体验。柔软针织纱线包覆头部，帮助保持舒适。

其他细节

  • 耐用柔软纱线巧妙结合针织罗纹设计
  • Peak 针织帽采用经典设计，百搭实用，适合日常佩戴

产品细节

  • 帽口饰有梭织 Nike Futura 标签
  • 面料/里料：80% 聚酯纤维/20% 锦纶
  • 手洗
