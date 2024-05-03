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      Nike Pegasus 40 GS

      耐克飞马大童公路跑步童鞋

      ¥499
      ¥669
      25% 折让

      油绿/山峰白/海玻璃蓝/篝火橙
      海玻璃蓝/帆白/古铜色/亮橘

      Nike Pegasus 40 GS 大童公路跑步童鞋旨在致敬 Nike 跑步的往昔荣光和充满希望的未来。 无论是为学校田径赛做准备，还是在操场上畅跑，该鞋款皆可助你轻松驾驭。 轻盈鞋身搭配透气鞋面和出众鞋底，可随足部动作自然弯曲，助你在比赛时快速切入、转向和弹跳，畅享舒适运动体验。

      • 显示颜色： 油绿/山峰白/海玻璃蓝/篝火橙
      • 款式： FV3645-381

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      32: 鞋内长 21.5

      33.5: 鞋内长 22.2

      35: 鞋内长 23

      35.5: 鞋内长 23.5

      36: 鞋内长 24

      36.5: 鞋内长 24.4

      37.5: 鞋内长 24.8

      38: 鞋内长 25.2

      38.5: 鞋内长 25.4

      39: 鞋内长 26

      40: 鞋内长 26.4

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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