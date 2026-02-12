Nike Pegasus 41

¥509 ¥699 27% 折让

在跑步结束后，牢牢映入脑海的并不总是里程数，还有出众畅跑体验。Nike Pegasus 41 耐克小飞马大童公路跑步鞋基于这一设计理念匠心打造，塑就柔软且富有弹性的穿着感受。轻盈透气鞋面缔造舒适脚感，令你心无旁骛，专注于跑步节奏和技巧。

焕新设计 中底搭载回弹泡绵，塑就缓震跑步体验；匠心底纹设计，铸就强劲抓地力。 精制网眼设计，轻盈透气 鞋面采用精制网眼设计，轻盈透气，帮助跑途中的双足保持干爽舒适。 Air Zoom 缓震配置，出众回弹 后跟搭载出众回弹的 Air Zoom 缓震配置，塑就弹力充沛的迈步体验。 柔软泡绵，富有弹性 该公路跑步鞋采用舒适泡绵，缔造柔软缓震脚感。 橡胶外底，经久耐穿 橡胶外底经久耐穿，华夫格抓地底纹铸就强劲抓地力。

其他细节 匠心后跟设计，有助于双足平稳落地

加垫鞋舌结合鞋口里料，营造非凡舒适感受