耐克小飞马大童公路跑步鞋
在跑步结束后，牢牢映入脑海的并不总是里程数，还有出众畅跑体验。Nike Pegasus 41 耐克小飞马大童公路跑步鞋基于这一设计理念匠心打造，塑就柔软且富有弹性的穿着感受。轻盈透气鞋面缔造舒适脚感，令你心无旁骛，专注于跑步节奏和技巧。
- 显示颜色： 沙紫/海藻绿/加农绿/荧光黄
- 款式： FN5041-501
焕新设计
中底搭载回弹泡绵，塑就缓震跑步体验；匠心底纹设计，铸就强劲抓地力。
精制网眼设计，轻盈透气
鞋面采用精制网眼设计，轻盈透气，帮助跑途中的双足保持干爽舒适。
Air Zoom 缓震配置，出众回弹
后跟搭载出众回弹的 Air Zoom 缓震配置，塑就弹力充沛的迈步体验。
柔软泡绵，富有弹性
该公路跑步鞋采用舒适泡绵，缔造柔软缓震脚感。
橡胶外底，经久耐穿
橡胶外底经久耐穿，华夫格抓地底纹铸就强劲抓地力。
其他细节
- 匠心后跟设计，有助于双足平稳落地
- 加垫鞋舌结合鞋口里料，营造非凡舒适感受
产品细节
- 经典鞋带
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
